Россия отправит первого космического туриста на орбиту в 2025 году

В России открылся набор кандидатов в первый коммерческий тур на МКС, который состоится в 2025 году.

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АО Главкосмос анонсировало уникальную возможность для всех желающих стать космонавтом на 10 дней, отправившись на Международную космическую станцию (МКС). Полет запланирован на третий или четвёртый квартал 2025 года с космодрома Байконур, Казахстан. Эта экспедиция включает не только полет, но и интенсивную подготовку, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность.

В рамках подготовки будущие космонавты пройдут все этапы, начиная от первичного медицинского освидетельствования до изготовления индивидуальных скафандров и ложементов для кресел. Подготовка займёт около 10 месяцев, из которых 4-5 месяцев будет посвящено активным тренировкам и испытаниям. На подготовительном этапе участникам предстоит пройти обучение в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке, а также научиться управлять специальным оборудованием.

Во время полёта, который длится около трёх часов, участники будут находиться на борту космического корабля Союз МС, вместе с профессиональными космонавтами. Пребывание на МКС продлится 10 дней и будет включать выполнение программы полёта, научные эксперименты и фото-видеосъёмку. По возвращении на Землю предусмотрена послеполётная реабилитация, которая пройдёт также в Звёздном городке.