Как недосып помогает диким животным?

Врачи рекомендуют спать минимум семь часов в сутки — это идеальный распорядок сна для здорового образа жизни. Но в случае диких животных все не так просто: многие из них жертвуют сном ради безопасности и пропитания. Портал Big Think рассказал о необычных режимах сна в царстве животных.

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По наблюдениям ученых, матриархи в стадах африканских слонов иногда спят всего два часа в день, и могут продержаться в таком режиме почти двое суток. Дело в том, что слонам нужно часто питаться на пастбищах, а матриархи бдительно следят, чтобы к сородичам не подобрались хищники. В то же время, слоны в неволе, которым ничто не угрожает, спокойно спят по шесть часов в сутки.

Но даже жесткий график африканских слонов не сравнится с дельфинами. Самки дельфинов и их новорожденные детеныши не спят месяц с момента рождения, чтобы защищаться от хищников. Помимо этого, постоянное движение помогает детенышам поддерживать здоровую температуру тела, прежде чем они смогут наесть слой утепляющего жира.

Наконец, самые экстремальные перепады в режиме сна испытывают птицы. Если точнее, представители рода фрегатов, которые парят над открытыми океанами на протяжении недель. Они спят прямо на лету не больше часа каждую ночь, чтобы поддерживать себя на восходящих потоках воздуха и замечать добычу под водой. А по возвращении на сушу они отсыпаются по 12 часов в сутки.

Есть несколько потенциальных объяснений поразительной выдержке животных. Они могут расплачиваться за бессонные периоды здоровьем, о чем мы просто пока не знаем, или же спать больше, чем мы думаем. Например, антарктические пингвины спят 11 часов в сутки, но это тяжело заметить, потому что они распределяют эти часы по множеству 4-секундных коротких снов.

Не так давно одним из возможных объяснений бессонной жизни животных стала адаптивная пластичность: способность зверей подстраивать организм под изменения в окружающей среде. Гормоны также способны помочь в поддержке высокого уровня активности при недостатке сна. Так, в крови самцов сумчатых мышей содержатся повышенные концентрации стероидов, причем именно в брачный период. Он вполне может быть результатом адаптивной пластичности.