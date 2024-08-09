Boeing уличили в безответственном производстве ракет SLS

Аудит выявил проблемы с созданием ракет Space Launch System (SLS) для доставки грузов и экипажей на Луну на предприятиях Boeing. Как сообщает The Register, согласно отчету Управления генерального инспектора NASA (OIG), их сборкой занимаются неквалифицированные специалисты, что может привести к задержке в отправке миссии Artemis IV.

Речь идет о производстве ракеты-носителя SLS версии Block 1B, которая должна быть запущена в 2028 году. Эта версия должна получить более мощную верхнюю ступень под названием Exploration Upper Stage (EUS). Повышенная грузоподъёмность должна обеспечить доставку на Луну большего объема оборудования, необходимого для развертывания на спутнике базы постоянного присутствия человека.

Компания Boeing собирает ракету для миссии в сборочном цехе NASA в Новом Орлеане. Инспекторы провели два года на производстве и выявили, что работники организации допускают множество ошибок. В частности, это некачественная сварка кислородных баков и остающаяся внутри резервуара для жидкого водорода металлическая и тефлоновая стружка. По мнению OIG, регулярные недочеты привели к тому, что работа по созданию новой ракеты задержалась на 7 лет.

В целом инспекторы указывают на низкий уровень квалификации среди рабочих компании. Отмечается, что опытные специалисты не хотят устраиваться в Boeing, поскольку зарплаты там ниже отраслевых. Кроме того, свое влияние имеет и отдаленность производства.

Агентство по управлению оборонными контрактами (DCMA) отмечает, что за два года Boeing получила рекордное число запросов на устранение ошибок — 71. Многие из них были схожи на те недочеты, что выявила проверка OIG. Они касаются контроля качества, отсутствия квалифицированных и сертифицированных специалистов, беспорядок на рабочих местах и недостаточного контроля проводимых ремонтных работ.