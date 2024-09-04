Как меняется характер животных с возрастом?

Ученые зачастую предостерегают, что животным не стоит приписывать человеческие черты характера — они мыслят совсем иначе. Однако недавние научные работы показали, что в одном мы все-таки похожи: с возрастом наш круг общения постепенно сужается. Журнал Smithsonian рассказал, почему это происходит.

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Например, перемены в социальной жизни — обычное явление для стареющих самок благородного оленя. По мере старения они меньше появляются в компании сородичей, и ученые довольно давно это заметили. Другой вопрос, что здесь важно установить причинно-следственную связь. Не факт, что олени начинали проводить меньше времени с сородичами — может, те, кто предпочитают держаться в сторонке, просто чаще доживают до пожилого возраста.

Для того, чтобы выяснить детали, специалистам пришлось провести долгосрочное исследование и фиксировать поведение оленей десятки раз за год. Однако эксперимент показал, что социальные связи действительно сокращаются с возрастом. Помимо этого, данные обнаружили, что старые олени, недавно потерявшие своих товарищей, склонны проводить больше времени с сородичами.

Так почему же старые самки сторонятся компании? Отчасти это можно объяснить тем, что они пасутся на меньшей площади. Есть вероятность, что лучшие пастбища занимают молодые особи, которым нужно выкармливать потомство, а старикам остаются менее желанные места. Помимо этого, пожилые олени могут иметь другие предпочтения в пище: более длинной травой проще питаться, когда резцы слишком изношены, чтобы срезать короткую. Да и тянуться за ней нужно меньше.

Еще один любопытный опыт связан с резус-макаками. В 1938 году ученые выпустили 409 приматов этого вида, завезенных из Индии, на маленький необитаемый остров. Специалисты хотели проследить за жизнью макак для медицинских целей в более естественной среде. Потомки этой популяции, чье число насчитывает примерно 1800 особей, исследуются и по сей день, так что ученые знают их возраст и социальные привычки.

Макаки, в отличие от оленей, часто отводят на социальное взаимодействие значительную часть дня — вплоть до 20%. Зачастую их отношения выражаются в форме груминга: приматы помогают друг другу очищать шерсть от паразитов. К тому же, процесс наверняка приносит им удовольствие, что важно для иерархического порядка и поддержания дружбы в стае.

Старые самки макак участвуют в этом ритуале так же часто, как и молодые особи, но более тщательно выбирают партнеров. По мере того, как их круг общения сужается, они уделяют больше времени тем, кого хорошо знают. Поддержка сородичей помогает макакам выживать. А сужающийся социальный круг можно частично объяснить ослабленным иммунитетом: старые самки рискуют подхватить инфекцию от незнакомцев, поэтому безопаснее проводить время с хорошо знакомыми товарищами.

Кроме того, наблюдение за макаками обнаружило, что животные, стоявшие ниже в социальной иерархии, быстрее теряли друзей по мере старения. И напротив, доминантные особи дольше сохраняли свое положение. Здесь можно провести параллель с человеческим обществом, где низкий социоэкономический статус часто ассоциируется с низшей продолжительностью жизни.