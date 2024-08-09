Появились фото смартфона Huawei, который складывается втрое

Обнародованы первые кадры телефона бренда Huawei, экран которого складывается втрое. Устройство удалось заснять вживую, передает Gizmochina.com.

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Напомним, что компания впервые выпустила складной смартфон в 2019 году. Речь идет о Huawei Mate. Теперь бренд готовит к анонсу новый гаджет, говорится в публикации.

На указанном фото - генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Ричард, держащий в руках новинку. Он что-то рассматривает на экране гаджета.

Речь идет о смартфоне, который имеет как внутреннюю, так и внешнюю складную конструкцию с двухшарнирным механизмом. Размер экрана оценивается примерно в 10 дюймов, процесс складывания удобен и хорошо управляется. Складной телефон Huawei наделят чипсетом Kirin 9-й серии.

Ранее в этом месяце Huawei представила раскладушку Nova Flip в Китае. Предполагается, что серия смартфонов Nova 13 может выйти в этом месяце или в сентябре.