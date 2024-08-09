Названы 5 лучших умных часов Apple для покупки в 2024 году

Линейка умных часов Apple Watch существует десять лет. За эти годы вышло большое количество моделей. Одни давно устарели, а другие до сих пор можно встретить в продаже. Эксперт Hi-Tech Mail рассказал в большом материале, на что ориентироваться при покупке часов, чтобы не ошибиться с выбором.

© Unsplash

Сейчас в магазинах доступны Apple Watch Series 9, 8, SE второго поколения, Ultra 2 и первая версия Ultra. Модели отличаются как функциями, так и размерами. Например, самый маленький экран — у SE, его диагональ составляет 1,78 дюйма. Наиболее крупными оказались модели Ultra. У них самый большой корпус, а диагональ дисплея составляет 1,9 дюйма.

© Apple

Если ориентироваться на производительность, то все современные модели будут более-менее одинаковыми. У смарт-часов нет приложений, который сильно нагружают процессор, поэтому все доступные варианты справятся с повседневными задачами. Схожая ситуация и с датчиками, но с одним исключением. Версия SE не может определять уровень кислорода в крови и температуру тела.

© Apple

Самые защищенные часы Apple — модели Ultra. Они получили в том числе водонепроницаемость. Series 9 и 8 обладают пылевлагозащитой, а вот у SE таких особенностей нет. Ultra остаются лидерами и по автономности. Они могут работать без подзарядки до 36 часов, остальные модели — 18 часов. Однако точный показатель зависит от интенсивности использования. Еще не стоит забывать, что использовать любые часы Apple возможно только со смартфонами этой компании. Их нельзя подключить к устройствам на операционной системе Android.