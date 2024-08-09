Китайская ракета с аналогом Starlink «намусорила» в космосе

Недавний запуск китайской ракетой «Чанчжэн-6A» первой партии спутников (аналогов Starlink) повлек за собой образование на орбите внушительного облака космического мусора. Об этом сообщило Космическое командование США (USSPACECOM).

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Службе удалось засечь свыше 300 фрагментов верхней ступени ракеты. Как отмечается, все спутники выведены на заданные орбиты. Всего их насчитывается 18 единиц.

USSPACECOM подтвердила распад ракеты Long March 6A («Чанчжэн-6A»), которую запустили в начале августа. Подчеркивается, что в итоге на низкой околоземной орбите образовалось более 300 фрагментов отслеживаемого мусора. При этом служба сообщила, что не обнаружила непосредственных угроз. Она указала она проведение обычных оценок взаимодействия для поддержки безопасности и устойчивости космической сферы.

Запуск первой партии аппаратов для китайской глобальной спутниковой интернет-сети Qianfan («Тысяча парусов») состоялся 6 августа 2024 года. В этом году должно быть запущено 108 спутников связи, а к концу 2025 года запустят еще 648 штук.

Ранее сообщалось, что автоматической межпланетной станции NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) удалось несколько раз передать лазерный импульс на ретрорефлектор на борту посадочного модуля SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на Луне. Был получен ответный сигнал, он отразился на детектор LRO.

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