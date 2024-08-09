Ученые рассказали о самых удивительных элементах таблицы Менделеева

Химик и энциклопедист Дмитрий Менделеев представил знаменитую периодическую таблицу в 1869 году. Самостоятельно он внес 63 элемента и предсказал еще ряд элементов, часть из которых добавили при его жизни.

Сейчас известно 118 элементов, из которых 24 получены в лабораторных условиях. Каждый соответствует веществу с уникальными свойствами.

Самый дорогой — калифорний-252. Номер в периодической таблице — 98. Ежегодно добывают всего 40-60 миллиграммов калифорния. Причем получают его искусственно: с помощью нейтронного облучения плутония или кюрия в ядерном реакторе.

«Это длительный процесс, получение элемента занимает более года, и выход его крайне невелик: только 0,3% ядер плутония будут преобразованы в калифорний-252», — пояснила «Свободной Прессе» ассистент кафедры химии и биотехнологии пермского политехнического университета (ПНИПУ) Евгения Гладких.

Стоимость за один грамм вещества — 27 миллионов долларов. В мире всего два места, где производят калифорний — в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Дмитровограде (Россия) и в лаборатории Ок-Ридж (США).

Самый редкий элемент в теле человека — радий. В первой половине 20 века его добавляли в косметику. Считали, что микродобавки радия поспособствуют омолаживанию, но это совершенно не так. Радий вредно воздействует на наш организм, поскольку радиоактивен.

«Сейчас радий в косметике не используют, но он попадает в организм человека с пищей — чаще всего с пшеницей, картофелем, мясом — и водой, где этот элемент содержится всегда. Обычно его концентрация составляет менее 0,0001 миллиграмма на килограмм массы тела. Наличие вещества в организме человека каждый день может меняться, но практически весь поступивший с пищей и водой радий выводится естественным путем», — подчеркнул старший преподаватель кафедры металловедения, термической и лазерной обработки металлов ПНИПУ Александр Юрченко.

Самый ядовитый элемент — таллий. Его объем в природе крайне невелик: в небольших количествах таллий может быть обнаружен в рудном минерале пирите, калиевых минералах.

Всего 600 миллиграммов талия являются смертельной дозой для человека. Его наличие в питьевой воде и пищевых продуктах строго регламентируется.

«Однако нет информации о случаях отравления таллием в быту, в результате контакта с загрязненными почвами, водоемами или даже при возникновении чрезвычайной ситуации на производстве…. Одним из характерных признаков отравления таллием является алопеция — выпадение волос», — уточнила Гладких.

Самый древний элемент — водород. Именно он является исходным веществом для важнейших ядерных реакций в звездах. Ядерные реакции — основной источник энергии звезд, причина их светимости. И именно в звездных ядерных реакциях образуется большая часть химических элементов, существующих в природе, добавмли в специалисты ПНИПУ.