Ученые рассказали, кто привозит на Землю космические бактерии

Международная космическая станция (МКС) является «перевалочным пунктом», благодаря которому бактерии из дальнего космоса попадают на Землю. Но этот «лифт» работает и в обратном направлении.

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Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный специалист Центрального научно-исследовательского института машиностроения «Роскосмоса» Елена Шубралова в пятницу, 9 августа.

«Микроорганизмы на внешней поверхности МКС могут быть как земного, так и внеземного происхождения. Это открытая система, при внекорабельных работах мы можем занести на станцию микроорганизмы и химические элементы, так же как и вынести что-то в космическое пространство при шлюзовании и проведении работ. Потом это может быть «ненароком» доставлено на Землю с возвращаемыми грузами и космонавтами», — пояснила Шубралова.

С 2010 на МКС проходит эксперимент — космонавты собирают с поверхности станции налёт и доставляют образцы на Землю. При каждом витке орбитальный дом проходит через метеорные потоки одного или нескольких из 36 кометных хвостов. Так что бактериальный материал таким образом может путешествовать по Вселенной.