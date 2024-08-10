Названы способы выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне

Мобильные приложения удобны и во многом упрощают жизнь человека, но также могут быть опасны для пользователя. Эксперт по информационной безопасности Александр Черненко рассказал агентству «Прайм», как распознать угрозу и защитить свои данные.

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Он объяснил, что опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов: «серое ПО», запрашивающие слишком много доступов и права администратора, использующие специальные возможности, а также фишинговые.

Черненко рассказал российским пользователям, что в каждом конкретном случае важно оценить репутацию разработчика, проверить сертификаты безопасности. Скачивать приложения надо только из официальных магазинов или с сайтов компаний. При установке на смартфон важно использовать антивирусы, а после нее — проверять права доступа у установленных приложений.

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Если опасное приложение все-таки попало в смартфон, то его нужно немедленно удалить, отключить доступ в интернет и перевести смартфон в безопасный режим. Для этого необходимо применить антивирус, а если очистить не получится, то можно сбросить настройки телефона до заводских, резюмировал Черненко.

Ранее эксперт Дмитрий Саков рассказал, что кнопочные телефоны могут нести угрозу для безопасности данных пользователей. По его словам, смартфоны имеют более продвинутые системы безопасности, чем кнопочные телефоны. Также на старых устройствах нельзя установить антивирусную программу, в отличие от современных, указал Саков.