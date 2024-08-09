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Космонавт показал таймлапс пролета МКС над ночной стороной Земли

Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда Роскосмоса Олег Кононенко поделился видео, в котором показаны виды ночной стороны орбиты Земли с борта Международной космической станции (МКС).

Космонавт показал таймлапс пролета МКС над ночной стороной Земли
© Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»
"Тысячи огней ночных городов, свечение городских магистралей - следы нашего пребывания на планете, видимые из космоса с борта Международной космической станции. Феноменально красивое природное явление - полярное сияние или аврора бореалис. Все это определенно завораживает и поражает воображение", - сказал Кононенко.

Ранее космонавт делился фотографиями Рима, Парижа и Астрахани, сделанными с орбиты.