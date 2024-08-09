$86.56+0.6194.13+0.29
Почта

Роскомнадзор заинтересовался физическими и IP-адресами серверов Google

Подведомство Роскомнадзора начало интересоваться у операторов IP и физическими адресами кэширующих серверов Google Global Cache (GGC), принадлежащих американской компании. Операторы сообщили, что в тот же день начали наблюдать блокировку трафика, идущего от GGC.

Роскомнадзор заинтересовался физическими и IP-адресами серверов Google
© globallookpress.com

Этим объясняется новая волна замедления работы видеохостинга YouTube. РКН интересуется адресами кэширующих серверов потому, что провайдеры предоставляли для них подсети IP-адресов из своих автономных систем. В списке автономных систем и подсетей IP-адресов, которые принадлежат Google, эти адреса найти невозможно, в публичном доступе списков этих подсетей нет.

«На мой взгляд, получив список IP-адресов GGC, Роскомнадзор может внести их в список фильтрации и полностью парализовать или эффективно замедлить работу CDN Google Global Cache», — прокомментировал инициативу РКН основатель точки обмена трафиком BAIKAL-IX Ярослав Зверьков.
Наука и техника
Роскомнадзор
Google
1