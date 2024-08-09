Роскомнадзор заинтересовался физическими и IP-адресами серверов Google

Подведомство Роскомнадзора начало интересоваться у операторов IP и физическими адресами кэширующих серверов Google Global Cache (GGC), принадлежащих американской компании. Операторы сообщили, что в тот же день начали наблюдать блокировку трафика, идущего от GGC.

Этим объясняется новая волна замедления работы видеохостинга YouTube. РКН интересуется адресами кэширующих серверов потому, что провайдеры предоставляли для них подсети IP-адресов из своих автономных систем. В списке автономных систем и подсетей IP-адресов, которые принадлежат Google, эти адреса найти невозможно, в публичном доступе списков этих подсетей нет.