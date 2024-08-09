Поддержка популярных версий Windows 11 прекратится

Корпорация Microsoft напомнила пользователям об окончании поддержки популярных версий Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

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Через каналы коммуникации с пользователями в компании рассказали, что в октябре будет прекращена поддержка некоторых версий Windows 11. Речь идет о модификациях 21H2 и 22H2, которые американский IT-гигант перестанет поддерживать 8 октября.

Журналисты медиа объяснили, что поддержка Windows 11 21H2 для обычных клиентов уже прекращена, но обновления для корпоративных версий Enterprise, Education и IoT Enterprise SKU пока еще выпускают. Windows 11 22H2 в версиях Home и Pro SKU прекратят поддерживать одновременно 8 октября.

Окончание поддержки означает, что пользователи операционных систем перестанут получать обновления с актуальными функциями и патчи безопасности.

В материале говорится, что обычной ПК на базе Windows обновляются автоматически. Однако если это не происходит, пользователи должны проверить свою версию ОС через раздел настроек «О системе».

В начале августа специалисты сервиса Statcounter заявили, что актуальная операционная система Microsoft оказалась установленной на трети всех компьютеров с Windows. Доля Windows 11 впервые составила 30,83 процента.