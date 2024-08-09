«VK Клипы» обошли TikTok по охвату пользователей

VK Клипы обошли TikTok по количеству зрителей
Сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату российских потребителей, пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.
Число пользователей клипов превысило 66 млн человек, TikTok держит отметку в 64 млн. За последний год аудитория коротких видео ВКонтакте стабильно растёт. Например, только с апреля по май текущего года прирост зрителей составил почти миллион человек.
Как пояснили в пресс-службе соцсети, увеличение популярности видеоконтента может быть связано с внедрением новых функций и развитием алгоритмов рекомендаций.