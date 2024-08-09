Ученые изучили влияние извержения вулканов на производство вина

Изменения климата и сейсмические явления влияют на урожай винограда и отрасль виноделия в целом. Ученые выявили закономерность, согласно которой производство вина значительно сокращается в первые годы после крупных извержений вулканов, пишут argumenti.ru.

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Основным источником производства вина в Центральной и Южной Европе считается долина реки Мозель, охватывающая северо-восточную Францию, юго-западную Германию и восточный Люксембург. Исследователи из Стокгольмского университета сравнили исторические записи о количестве произведенного вина в люксембургской части долины с показателями изменений климата в период с 1444-го по 1786 годы.

При этом ученые учитывали, что аэрозоли, которые высвобождаются при извержениях, отражают солнечную радиацию и действуют как ядра конденсации для образования облаков. Из-за на поверхности земли становится холоднее.

В результате выяснилось, что в первый год после пяти крупных вулканических событий в 1481-м, 1601-м, 1674-м, 1767-м и 1784 годах налог на производство вина был нулевым, а это значит, что и напитков производилось намного меньше. Зато в годы без извержений налог повышался, из чего можно сделать вывод, что и вина производилось больше.

Таким образом исследовательская группа выявила четкую закономерность сокращения производства вина в годы сразу после крупных извержений вулканов по сравнению с повышенным производством из-за лучших урожаев в более теплые и засушливые времена. Кроме того, по мере увеличения интенсивности извержения в производстве вина наблюдается спад длительностью в три-четыре года. Это подчеркивает долгосрочные последствия вулканических событий на Земле.

Ранее сообщалось, что вулканы на Исландском полуострове Рейкьянес с новой силой возвращаются к жизни после почти 800-летнего периода покоя. С 2021 года произошло уже восемь извержений.