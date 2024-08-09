Космический телескоп WISE окончательно перевели в "спящий режим"

Специалисты NASA перевели телескоп WISE в "спящий режим", что стало официальным концом этой миссии, которая вынужденно завершилась из-за усиления активности Солнца и связанного с этим расширения атмосферы Земли.

Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры NASA.

"Миссия NEOWISE собрала огромный набор снимков ночного неба в инфракрасной части спектра, которые будут изучаться астрономами на протяжении десятилетий. В дополнение к этому, она заложила фундамент следующей инфракрасной орбитальной обсерватории NASA, предназначенной для решения задач планетарной обороны", - заявила научный руководитель миссии NEOWISE Эми Мейцнер, чьи слова приводит пресс-служба штаб-квартиры NASA.

Как отмечается в сообщении, работа космической инфракрасной обсерватории WISE была официально прекращена в ночь с четверга на пятницу из-за того, что орбита телескопа начала быстро снижаться под действием усилившейся солнечной активности. Сбор научных данных был прекращен еще 31 июля, а сейчас специалисты NASA погрузили зонд в спящий режим после завершения передачи последних снимков и замеров на Землю.

За все время работы на орбите зонд WISE провел свыше 1,4 млн. наблюдений за Вселенной в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн, благодаря чему ему удалось открыть три тысячи околоземных малых небесных тел и составить максимально детальную инфракрасную карту мироздания.

Технологии и методы ведения наблюдений, разработанные для WISE, будут использованы при создании орбитального телескопа NEO Surveyor. Ожидается, что он будет выведен в космос в середине 2028 года.

О телескопе WISE

Инфракрасный телескоп WISE представляет собой одну из "средних миссий" NASA в рамках программы Explorers. Он был выведен в космос в декабре 2009 года для составления максимально детальной карты ночного неба в инфракрасной части спектра. В феврале 2011 года основная миссия WISE закончилась после исчерпания запасов хладагента, однако работа телескопа была продолжена, и он был перепрофилирован на поиски и изучение самых незаметных астероидов и других малых небесных тел Солнечной системы.

За последующие 13 лет работы WISE получил фотографии свыше 44 тыс. малых небесных тел Солнечной системы и открыл около двух сотен ранее неизвестных околоземных небесных тел. В их число входит первый "троянский спутник" Земли, а также два десятка комет, в том числе знаменитая комета NEOWISE, которая была видна на ночном небе летом 2020 года.