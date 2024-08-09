Разработан первый в мире полностью оптический чип для ИИ

Команда ученых из университета Цинхуа разработала первый в мире полностью оптический чип Taichi-II для обучения искусственного интеллекта. Об этом пишет газета South China Morning Post.

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Чип под названием Taichi-II был разработан командой ученых под руководством профессоров Фан Лу и Дай Цюнхая. Он был создан на базе более ранней модели Taichi, энергоэффективность которого, по словам разработчиков, более чем в 1 тыс. раз превосходит чип H100 GPU от компании Nvidia.

Как пишет издание, для обучения ИИ при помощи чипа Taichi необходимы электронные компьютеры, в то время как моделирование и обучение с Taichi-II полностью основаны на свете, что делает процесс гораздо более эффективным.

По словам ученых, их разработка стала важным шагом для оптических вычислений и может помочь перевести их от теоретической стадии к широкомасштабному экспериментальному применению, а также удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности с низким потреблением энергии.

"Из-за несовершенств систем и сложности распространения световых волн идеально точное моделирование общей оптической системы невозможно. И несовпадение всегда имеет место между офлайновой моделью и реальной системой", - указала профессор Фан Лу.

Для преодоления этой трудности ученые разработали метод интенсивного обучения, который проходит напрямую на оптическом чипе, поэтому большая часть машинного обучения может проходить параллельно.

"Наше исследование олицетворяет будущее, в котором эти чипы будут составлять основу оптической вычислительной мощности для создания моделей искусственного интеллекта", - пояснила она.

В октябре 2022 года США приняли комплекс мер, направленных на сдерживание технологического прогресса Китая путем ограничения поставок в страну современных чипов и связанного с ними оборудования. Bloomberg указывает со ссылкой на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка, что ужесточение санкций Вашингтона в сфере экспорта привело к снижению рыночной стоимости американских компаний на $130 млрд. В документе говорится, что введение более жестких торговых барьеров свидетельствует о провале попыток США противодействовать развитию КНР в сфере полупроводников. Крупнейшие американские производители оборудования для чипов (Applied Materials, Lam Research, KLA) считают, что текущая политика Вашингтона наносит ущерб американским компаниям, но не приводит к замедлению развития китайских технологий.