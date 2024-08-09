В Атлантическом океане пробурили самую глубокую в истории скважину

Исследователи пробурили самую глубокую в истории скважину для добычи горных пород из мантии Земли. Они проникли на 1,2 км от дна Срединно-Атлантического хребта.

© Мир 24

Этот регион Атлантического океана богат гидротермальными источниками, а при взаимодействии между мантийными породами и морской водой образуются важные для развития жизни химические вещества. Предыдущие керны достигали длины всего 201 м – это недостаточно глубоко для поиска микроорганизмов, таких как теплолюбивые бактерии.

Каждый раз, когда бурильщики добывали новый участок глубоководного керна, команда микробиологов собирала образцы для культивирования бактерий. Это позволяло определить пределы жизни в морской экосистеме.

«Наша конечная цель – улучшить наше понимание происхождения жизни и определить потенциал для жизни за пределами Земли», – пояснил автор исследования, геомикробиолог из Университета Квинсленда в Австралии Гордон Саутем.

Анализ горных пород также может дать важные сведения о движении мантии. По их составу ученые рассчитывают определить, как различные фрагменты плавились и мигрировали к поверхности. На данный момент уже удалось обнаружить, что расплавы движутся не вертикально, а наклонно, двигаясь по диагонали к поверхности.

Интересно, что скважину пробурили неподалеку от «Затерянного города» – гидротермального поля, заполненного образованиями в форме ульев и башен. Он выделяют в воду водород и метан. Многочисленные микроорганизмы питаются этими молекулами, сами являясь пищей для мелких беспозвоночных, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что под слоем льда в Гренландии нашли остатки растений и насекомых. Это показывает, что некогда остров был свободен от льда.