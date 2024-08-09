Apple выпустит самый маленький в истории компании компьютер

Ожидается, что новый Mac mini будет размером с коробку Apple TV, что сделает его самым маленьким настольным компьютером Apple.

Эта модель выйдет позже в 2024 году и станет первым значительным обновлением системы с 2010-го.

Сообщается, что новый Mac mini будет 3.7 дюйма в ширину, что менее половины размера текущей модели на базе M2. Хотя его площадь уменьшится, он может стать выше текущей модели. Корпус останется алюминиевым.

Ожидается, что Mac mini на M4 будет примерно эквивалентен iPad Pro, последняя модель которого также оснащена чипом M4. Это может сделать его более дешевым в производстве, но не ясно, отразится ли это на розничной цене, которая сейчас составляет $599 за модель с M2.

Apple тестирует две версии Mac mini: одну с эквивалентом iPad Pro и более мощную с чипом M4 Pro. Компания также тестировала сборки с тремя или более портами USB-C, разъемом питания и портом HDMI.