Характеристики Google Pixel 9 Pro XL утекли в Cеть

До анонса линейки Google Pixel 9 осталось всего несколько дней, но в Cеть уже утекли подробные характеристики модели Pixel 9 Pro XL.

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Новые смартфоны будут поставляться с предустановленной Android 14. Pixel 9 Pro XL оснастят чипсетом Google Tensor G4 и чипом безопасности Titan M2, 16 ГБ оперативной и от 128 ГБ встроенной памяти. Базовая цена устройства составит $1100.

Экран будет диагональю 6.8 дюйма с разрешением 1344 x 2992 пикселя и яркостью до 3000 нит. Фронтальная камера на 42 Мп, основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор, 48-мегапиксельный перископ и 48-мегапиксельную ультраширокую камеру.

Аккумулятор емкостью 5060 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон будет оснащен ИИ-функциями Gemini, такими как Pixel Studio и Reimagine, позволяющей изменять объекты на фото. Официальный анонс серии Pixel 9 состоится 13 августа.