iPad Air и iPad mini получат OLED-дисплеи

В этом году впервые в линейке iPad появился OLED-дисплей, которым оснащен M4 iPad Pro.

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Теперь ходят слухи, что OLED-экраны появятся и в iPad Air и iPad mini, и релиз ожидается в 2026 году.

Согласно данным издания TheElec, Apple планирует выпустить версии iPad Air и iPad mini с OLED-дисплеями, которые будут поставляться компанией Samsung. Ожидается, что оба новых устройства выйдут в 2026 году.

Сообщается, что iPad Air и mini, скорее всего, не получат такие же продвинутые OLED-дисплеи, как в Pro-моделях. Это связано с тем, что Pro-модели имеют более высокую цену, которая помогает покрыть затраты на более дорогие дисплеи.

Похожая ситуация наблюдается и с iPhone. OLED-дисплеи сначала были ограничены моделями Pro, а базовые модели оснащались LCD-экранами. С выходом iPhone 12, OLED-дисплеи появились и в базовых моделях, но с ограниченными возможностями.