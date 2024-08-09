Как пользоваться банковскими приложениями на iPhone

Сложности с приложениями российских банков стали проявляться еще в 2022 году: многие пропадали c зарубежных площадок, их возможности ограничивались. Владельцам смартфонов Apple на территории России запретили даже оплачивать покупки по модулю бесконтактной оплаты NFC - с самого устройства.

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Опрошенные "Российской газетой" эксперты рассказали, какие сейчас есть альтернативы, и как пользоваться банками на айфонах.

Мобильные приложения

В последние пару лет необходимость использования онлайн-банка в смартфоне, в том числе на базе iOS, простимулировала российские компании искать новые варианты, придумывать альтернативу привычным приложениям. С 2010 годов принцип mobile first, когда сперва разрабатывались мобильная версия продукта, а только потом десктопная и планшетная, приобрел новую форму развития и актуальность не потерял, говорит Олег Комлик, директор подразделения "Цифровые продукты для бизнеса" Банка "ДОМ.РФ"

Приложения российских банков все еще можно установить, хоть Apple и удалила многие из App Store. Одним из наиболее востребованных аналогов стали их официальные версии-дубли, полностью повторяющие функционал оригинальных, указывает Дмитрий Гредников, заместитель генерального директора по технологическому развитию "Т1 Иннотех". Их можно скачать в глобальных магазинах или установить в отделении банка, при встрече с его официальным представителем. Установить приложение можно и самостоятельно, если следовать инструкции с сайта, но из-за особенностей операционной системы это не так просто.

"Официальные копии" появляются нечасто. То есть сам банк, через стороннего разработчика, выпускает приложение в App Store под другим названием. И об этом он сообщает в своих официальных каналах, на сайте. Но доступно приложение, как правило, недолго: Apple его выявляет и вновь удаляет, как и возможность для загрузки. Пользоваться им по-прежнему будет можно.

В мае-июне, например, появлялись такие приложения Т-Банка и Сбербанка, но быстро пропадали. В пресс-службе последнего при этом отметили, что постепенно начнут отключать старые версии приложений для iOS и до конца года прекратят поддержку некоторых. Скачивать новые рано или поздно клиентам придется. Кто-то, как ВТБ, отказался делать так постоянно и просто перешел в онлайн.

Мошенники эту возможность используют: нередко они выпускали схожие приложения, маскируясь под клонов. В реальности данные крались, а аферисты получали доступ к деньгам и аккаунту. Доверять нужно только официальным сообщениям, указывают эксперты.

Веб-версии

Новой реальностью стали мобильные версии банков. Все российские кредитные организации пошли примерно по одному пути, говорит Комлик. Они стали серьезно развивать свои веб-приложения, создавая так называемые PWA-модели, позволяющие получить на экране мобильного телефона аналог нативного мобильного банка.

"Такие решения представляют собой онлайн-банк, который открывается в "невидимом" для пользователя браузере и визуально выглядит и работает как привычный мобильный сервис", - объясняет Гредников.

Появляется доступ к финансовым услугам, своим активам, и не возникает необходимости постоянно загружать обновления. Здесь выигрывают и банки. Они, по словам заместителя гендиректора "Т1 Иннотех", могут сэкономить средства на выпуске и поддержке таких приложений, поскольку единый код, который лежит в их основе, можно применять на разных операционных системах и браузерах.

Пользователь создает отдельный ярлык на рабочем столе. Данные к тому же запоминаются: при входе потребуется либо Face ID, либо установленный пин-код. Есть примеры, когда банки интегрировались в мессенджеры.

Основным преимуществом веб-приложений (или PWA) является то, что в отличие от мобильных они не подвергаются риску удалений из иностранных "сторов".

"По функциональным характеристикам они уже догоняют мобильные версии, - говорит эксперт. - Например, в них можно настраивать пуш-уведомления, авторизацию по биометрии и пользоваться другими привычными людям сервисами".

Оплата

В настоящий момент функция бесконтактной оплаты Apple Pay для России недоступна, указывают эксперты. И не только она: модуль NFC, отвечающий за это, в целом заблокирован. То есть воспользоваться им через Mir Pay, который тоже пропал из App Store, или другими пэй-сервисами банков, нельзя.

На рынке уже присутствуют альтернативные сервисам Apple способы бесконтактной оплаты, в том числе развиваемые при поддержке государства сервисы биоэквайринга (оплата по лицу) и оплаты по QR-коду, говорит Комлик.

"С точки зрения удобства и скорости работы они не уступают иностранным аналогам", - считает эксперт из банка "ДОМ.РФ".

По словам Гредникова, такая опция доступна в том числе и в веб-приложениях на операционной системе iOS.

Еще одной альтернативой стал платежный стикер. По сути, это уменьшенная версия карты с NFC-чипом, которую можно разместить на смартфоне, на самом корпусе или чехле, и оплачивать в одно касание. Данные карты на стикере не отображаются.