«2ГИС» добавил в карты аудиогиды

Аудиогиды о достопримечательностях городов Золотого кольца России теперь доступны в картах геосервиса "2ГИС", сообщили ТАСС в компании.

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Пока что доступно около 600 аудиорассказов.

"Аудиоэкскурсии уже можно слушать в версии приложения для iOS в пяти городах Золотого кольца - Ярославле, Костроме, Иванове, Суздале и Владимире", - уточнили в "2ГИС".

Аудиогиды были добавлены в карты к 1000-летию Суздаля, которое отмечается в 2024 году. Найти их для определенного объекта можно, открыв карточку исторического места или достопримечательности.

К примеру, аудиогиды есть по Торговым рядам Суздаля, которые ранее именовались Гостиным двором. Можно узнать, как суздальские купцы строили его в XIX веке. Добавлена аудиоистория создания храма Покрова на Нерли рядом с Владимиром. Также есть аудиорассказы о главном духовном и культурном центре Ярославля - Успенском соборе.