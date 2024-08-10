В Rutube объяснили удаление из AppStore

Приложение Rutube удалили из магазина AppStore на смартфонах iOS из-за санкций "со стороны американской компании". Об этом сообщает пресс-служба видеохостинга в телеграм-канале.

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"Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store.Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение", - сообщает пресс-служба компании.

Представители видеохостинга добавили, что будут прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить возвращение приложения в магазине для iOS как можно быстрее. До этого приложение российского видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений для iPhone AppStore. Сейчас Rutube по-прежнему остается доступным для скачивания в магазине приложений для Android Google Play.