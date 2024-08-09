Google выпустит новое приложение «Погода» вместе с Pixel 9

Google планирует выпустить новое приложение «Погода» вместе с анонсом Pixel 9. Однако попробовать его можно уже сейчас.

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Приложение доступно для загрузки на APKMirror и поддерживается на устройствах с Android 14 или новее.

По опубликованным скриншотам, приложение Pixel Weather предлагает чистый и современный интерфейс, показывающий почасовой и 10-дневный прогноз, а также такие параметры, как скорость ветра, видимость, влажность и давление.

Пользователи смогут настраивать расположение большинства плиток в приложении, за исключением 10-дневного прогноза.

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Кроме того, в приложении предусмотрены уведомления о приближающихся осадках, таких как дождь или снег, что может заменить уведомления от приложения Dark Sky, которое было приобретено Apple.

Разработчик программного обеспечения Дилан Руссель также утверждает, что приложение будет включать ИИ-сводки погоды и карту погоды.