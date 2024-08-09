Смартфон Nothing Phone (2a) Plus обошел iPhone 15 Pro Max по автономности

Команда GSMArena провела тестирование нового смартфона Nothing Phone (2a) Plus и обнаружила, что его автономность превосходит даже iPhone 15 Pro Max.

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Смартфон оснащен аккумулятором на 5000 мАч, что позволяет ему работать почти 17 часов при активной нагрузке. Это на час больше, чем базовая модель Nothing Phone (2a).

В режиме разговора устройство выдерживает более 43 часов, что также является отличным показателем. Просмотр видео возможен на протяжении почти 20 часов без подзарядки, а игры можно играть около 9 часов.

Эти результаты делают Nothing Phone (2a) Plus одним из самых автономных смартфонов на рынке.

Смартфон построен на базе чипсета Dimensity 7350 Pro с графикой Mali-G610 MC4 и имеет 6.7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 1300 нит, что обеспечивает отличное качество изображения даже при ярком солнечном свете.