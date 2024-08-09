Покупатели массово возвращают ИИ-устройство Humane AI Pin

Устройство Humane AI Pin, представленное как «убийца смартфонов» с интеграцией ChatGPT, столкнулось с серьёзными проблемами на рынке.

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Покупатели массово возвращают устройство, что негативно сказывается на продажах. В прошлом году бывшие сотрудники Apple Имран Чаудри и Бетани Бонджорно представили продукт, сосредоточенный на ИИ-возможностях.

Девайс, лишенный дисплея, использует проекции на руку для управления и вывода информации.

С момента запуска, AI Pin стоимостью $699 подвергается критике за минимальную полезность и высокую цену. Пользователи ожидали более функционального устройства, но его производительность оказалась ниже ожидаемого.

Согласно данным The Verge, Humane продала около 7000 устройств из 10000 выпущенных, но уже зафиксировала возвраты на сумму $1 млн. Проблемы с зарядным кейсом, представляющим опасность возгорания, только усугубили ситуацию.

Несмотря на первоначальные планы продать 100 000 устройств в первый год, компания столкнулась с трудностями. Представитель Humane сообщил The Verge, что данные о финансовых показателях были «неточными», но не предоставил обновлённых цифр.