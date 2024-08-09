В Венесуэле отключили соцсеть X

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что социальная сеть Х (ранее Twitter) множество раз нарушила законодательство в стране, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мадуро подчеркнул, что социальная сеть разжигает ненависть, фашизм, гражданскую войну, противостояние венесуэльцев, а также все законы Венесуэлы.

Он добавил, что подписал предложение Национальной комиссии по телекоммуникациям (Conatel), которая решила отключить социальную сеть от работы в Венесуэле на 10 дней.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что «идет» за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пообещав отправить его в тюрьму в Гуантанамо на Кубе «на осле».

Маск принял вызов на бой от Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы. При этом Маск также добавил, что Мадуро струсит и отменит свой вызов на бой.

Накануне Мадуро заявил, что Венесуэла не будет отключена от мессенджера WhatsApp.