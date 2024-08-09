Ученые выяснили, как птерозавры научились летать

Международная команда ученых разработала компьютерную модель опорно-двигательного аппарата орнитохейра — птерозавра, жившего в Европе около 110 миллионов лет назад. Исследователи реконструировали 34 мышцы птерозавра и оценили их включенность в предполагаемые способы взлета крупного орнитохейра.

Оказалось, что при взлете крупные птерозавры полагались на все четыре конечности, как современные летучие мыши. В будущем результаты позволят больше узнать о динамике полета крупных животных. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Орнитохейр (Ornithocheirus) — это птерозавр, живший около 110 миллионов лет назад в Европе. Этот птерозавр имел длинные крылья — их максимальный размах составлял около 10 метров. Современные птицы преимущественно остаются небольшими, чтобы было проще летать, однако многие птерозавры, такие как орнитохейр или еще более крупный кетцалькоатль, вырастали до исполинских размеров. До сих пор ученые не знали, как рептилии обошли это ограничение.

Британские и бразильские исследователи решили выяснить, как орнитохейры научились летать. Для этого они разработали компьютерную модель опорно-двигательного аппарата птерозавра с размахом крыльев 5 метров. Ученые реконструировали 34 мышцы и оценили их включенность в три предполагаемых способа взлета: вертикальный прыжок с использованием задних конечностей, как у птиц, проводящих большую часть времени на земле, менее вертикальный прыжок, похожий на взлет остальных видов птиц, и прыжок на четырех конечностях с использованием крыльев, как у летучей мыши. Оказалось, что птерозавры скорее полагались на все четыре конечности при взлете. В этом способе мышцы, задействованные в прыжке, обладали наибольшей суммарной силой.

Результаты позволят больше узнать о биологии птерозавров и динамике полета крупных животных.