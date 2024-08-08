"Царское ателье" второго тысячелетия до нашей эры раскопали в Китае

В Китае археологи при проведении раскопок в городе Симао в северо-центральной части страны обнаружили древнюю мастерскую, в которой массово производились костяные иглы.

© Царское ателье

Об открытии рассказал журнал Archaeology. Мастерская датируется вторым тысячелетием до нашей эры, то есть периодом перехода от неолита к бронзовому веку. Она располагалась на вершине кургана, известного как "королевская терраса".

Мастерская была окружена двойной системой ограждений - внутренним и внешним. При проведении раскопок на ее территории были обнаружены более чем 16 000 игл разного размера и разнообразных форм.

Анализ показал, что иглы изготавливались из длинных и прямых костей мелкого рогатого скота, то есть коз и овец. Причем мастерская оказалась не единственной любопытной находкой. На "королевской террасе" также были раскопаны остатки роскошной резиденции, которая предназначалась для местной элиты, храмов и караульных помещений. Были найдены и петроглифы.

"Лично для меня неожиданной находкой стало расположение производства на вершине центрального кургана, связанного с ритуальной архитектурой и, возможно, дворцовыми зданиями, - говорит археолог Мин Ли из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. - Производство игл, вероятно, было связано с изготовлением одежды для представителей власти и духовенства, для проведения ритуальных церемоний".

Ученые предполагают, что город Симао в те времена мог представлять собой мощный духовный центр, в который стекались паломники. Вероятно, здесь существовали многочисленные "ателье" по пошиву одежды.

Костяные иглы использовались для изготовления из шелка и овечьих шкур ритуальных костюмов, украшенных ракушками, бирюзовыми бусинами и небольшими медными аксессуарами. Исследователи также пришли к выводу, что сотни тысяч овец и коз, кости которых использовались для изготовления игл, вероятно, выращивались для ритуальных пиршеств.