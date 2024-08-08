Астрономы насчитали сотни астероидов с крошечными лунами

Миссия Европейского космического агентства (ESA), специализирующаяся на наблюдениях за звездами, сумела совершить параллельное открытие. При помощи космического телескопа она обнаружила крошечные потенциальные спутники у более чем 350 астероидов.

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Миссия при помощи космического телескопа Gaia исследовала так называемые двойные астероиды - у таких объектов имеются спутники. Однако эти луны могут быть такими крошечными, что даже мощный телескоп не в состоянии их зафиксировать. В данном случае помогли сверхчувствительные инструменты, установленные на борту Gaia. С их помощью были проведены "слепые" поиски.

"Двойные астероиды трудно обнаружить, поскольку они в основном очень малы и находятся далеко от нас, - говорит ведущий автор исследования Луана Либерато из французской Обсерватории Лазурного берега. - Мы ожидали, что чуть менее одной шестой части астероидов будут иметь компаньона. Но обнаружить удалось только 500 из миллиарда известных астероидов, находящихся в двойных системах".

Однако, по ее словам, открытие подтверждает, что двойные астероиды в целом не такая уж и редкость, и существует множество "лун астероидов, которые просто ждут, чтобы их нашли".

В любом случае, после идентификации обнаруженных спутников в рамках независимых исследований существующий список пополнят как минимум 352 двойных астероида, причем список сразу увеличится вдвое.