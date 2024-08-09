В Нижнем Новгороде нашли средневековые рубахи и головные уборы

Археологи нашли средневековые рубахи и головные уборы в Нижнем Новгороде, сообщает УГООКН региона в соцсетях. Раскопки проводились на лютеранском кладбище XVII века между метромостом и Молитовским мостом. Археологи обнаружили текстильные остатки, богато декорированные золотной вышивкой и плетением.

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После первичной очистки находки определили, как традиционные русские рубахи допетровского времени и фрагменты головных уборов.

Рубахи нашли в 7 захоронениях — 3 взрослых и 4 детских. От них сохранились отдельные фрагменты декоративных элементов, выполненных в технике золотной вышивки и плетения.

«До археологических находок о русских средневековых рубахах знали только лишь по письменным источникам, двум рубахам, хранящимся в ГИМ и одной из Эрмитажной коллекции. Имена владельцев большинства рубах известны и они имели высокий статус», — отметила участница раскопок, кандидат исторических наук Ирина Елкина.

В центральной России известно о 39 экземплярах взрослых и детских рубах, в том числе из захоронения в Нижнем Новгороде, найденная в 2011 году в погребении подростка на некрополе Верхнепосадской Никольской церкви.

Кроме остатков рубах в 9 захоронениях обнаружены остатки головных уборов, не характерных для традиционного русского костюма по форме и материалам — из шелковых тканей с тесьмой из золотных и цветных шелковых нитей.