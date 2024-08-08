В космосе будет построена станция для наблюдения за Россией

Великобритания намеревается в ближайшие годы начать строительство радиолокационной станции ВВС для наблюдения за действиями России и Китая в космосе, рассказал глава Минобороны королевства Джон Хили. Об этом пишет РБК.

Строительство радиолокационной станции — многонациональный проект в рамках оборонного пакта AUKUS между Великобританией, США и Австралией, отметили журналисты.

По его словам, возведение станции планируется в Уэльсе на базе ВВС Броуди, где в настоящее время размещается 14-й полк связи армии США — подразделение радиоэлектронной борьбы. Он уточнил, что объект предназначен для защиты важнейших сетей спутниковой связи и навигации.

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«Эта новая радиолокационная программа не только повысит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет защитить наши космические объекты вместе с нашими ближайшими партнерами», — предположил Хили.

Министр напомнил, что спутниковая связь сегодня играет важнейшую роль в военной сфере, в частности, используется для поддержки военных операций, навигации войск и сбора разведывательной информации.