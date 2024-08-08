В августе резко выросло число мошеннических приложений, которые якобы предназначены для ускорение работы YouTube, но в действительности созданы для кражи персональной информации. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что количество подобных программ оценивается на данный момент в десятки и эксперты не исключают роста этого числа.

Специалисты советуют скачивать программы только с официальных ресурсов, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и использовать надежные антивирусы.

Россияне начала активно жаловаться на плохую работу YouTube в ночь на 1 августа, а через неделю сайт полностью перестал открываться в большинстве российских регионов как в браузере на десктопных ПК, так и на мобильных устройствах.