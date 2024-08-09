В России назвали сроки отправки космических туристов на МКС

Компания «Главкосмос» занимается организацией коммерческого тура на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС» в III-IV квартале 2025 года.

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«Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска – космодром Байконур (Казахстан)», – сказано на сайте компании.

Предполагается, что туристы пробудут на МКС десять дней. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев, срок активной подготовки – четыре-пять месяцев. Участники коммерческого полета также должны будут пройти медицинское освидетельствование.

Полет и спуск будут осуществляться в команде профессиональных космонавтов. Для туристов обещают изготовить персональные скафандры, которые можно будет оставить себе после полета.

В начале текущего года к МКС отправился многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon с космическими туристами. Экипаж провел на станции две недели. За это время было сделано 30 научных экспериментов