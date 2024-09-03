От Парижских катакомб до цистерны Константинополя: подземные памятники планеты

Человечество ведет жизнь на поверхности Земли, но постоянно изучает недра планеты. Иногда из практических соображений, вроде добычи минералов, а иногда — из религиозных. Журнал Smithsonian рассказал о подземных достопримечательностях нашей планеты.

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Цистерна Базилика

Земля под Стамбулом испещрена сетью цистерн: их построили в VI веке для того, чтобы обеспечивать водой активно развивавшийся Константинополь. А Цистерна Базилика — крупнейшее из найденных водохранилищ, построенное для водоснабжения Большого дворца в 527 году до нашей эры. Однако со временем, по мере того, как новые технологии заменяли старые методы хранения воды, о цистерне позабыли. Оттоманы случайно обнаружили ее в XV веке, однако источник воды цистерны неизвестен и по сей день.

Вилла Торлония

В 2011-м один из сотрудников итальянского правительства наткнулся на люк в роскошном, 200-летнем римском дворце — Вилле Торлония. А за люком скрывалась кирпичная лестница, которая вела в подземный бункер диктатора Бенито Муссолини: он жил в вилле в 1929-1943 годах. Тайные комнаты и коридоры бункера, оснащенные противогазовыми дверьми и системой очистки воздуха, совсем недавно открылись для посещения.

Пещеры Элефанта

Никто не знает, когда именно верующие начали вырезать пещеры в базальтовых утесах острова Элефанта в Индии, но, по мнению археологов, буддисты жили в этом регионе еще во втором веке до нашей эры. Однако первый из пяти храмов построили лишь в пятом веке: самый хорошо сохранившийся из них посвящен Шиве — он полон алтарей, фресок и статуй, изображающих индуистское божество.

Жаль только, что большинство других пещерных храмов на острове дошли до наших дней в плачевном состоянии. Некоторые из них все еще не потеряли несущие колонны, и кое-где даже сохранились фрагменты алтарей. Но большую часть, вероятно, намеренно уничтожили — потенциальными виновниками могли быть португальцы, которые конвертировали один из двух оригинальных храмов в христианскую церковь в XVI или XVII веке.

Священный сенот в Чичен-Ица

Пористая текстура известнякового карста, из которого состоит фундамент мексиканского полуострова Юкатан, оставила в регионе множество пещер и сенотов — подземных колодцев, заполненных водой. Подобные места обладали важным духовным значением для древних Майя. Священный сенот в древнем городе Чичен-Ица был одним из важнейщих объектов. Археологи нашли в воде сотни подношений, оставленных жрецами и пилигримами, в том числе нефрит, изощренно вырезанные таблички и драгоценности.

Сенот также выступал местом жертвоприношений. Недавнее исследование подтвердило, что жертвы возрастом от 3 до 6 лет были мальчиками, и многие из них были близнецами или братьями. Мифы Майя гласят, что богов подземного мира победили два брата — вероятно, жертвоприношения были связаны с этой историей.

Парижские катакомбы

Начиная с 1785 года в Парижских катакомбах похоронили более шести миллионов человек. Власти города решили воспользоваться пустовавшим местом в известковых карьерах, чтобы решить две проблемы одновременно. Под землей запах мертвых тел не причинит неудобств живым и не займет место, которое можно использовать для застройки. Но примечательно здесь, что в катакомбах не просто складывали кости: из них соорудили целый лабиринт жутковатых колонн, арок и мозаик.