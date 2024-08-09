Флагманский iPad Pro признан самым популярным планшетом Apple

Флагманский iPad Pro стал самым продаваемым планшетом Apple во втором квартале 2024 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

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Так, самый дорогой планшет в линейке Apple занял по итогу второго квартала 43% от общего объема продаж iPad. На второй строчке оказался базовый iPad (35%), за которым следуют iPad Air (12%) и iPad mini (10%).

Доля iPad Pro увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи базового iPad остались на прежнем уровне. Доли iPad Air и iPad mini снизились на 3% и 2% соответственно.

Отмечается, что на лидирующие позиции флагманского планшета повлияло то, что в мае были представлены новые модели iPad Pro. Однако весной также вышли две модели iPad Air, которые, судя по всему, не вызвали такого же интереса у фанатов Apple.

Новые модели iPad Pro получили флагманский чип Apple M4 раньше компьютеров компании, которая до сих пор не представила ноутбуки с данным чипсетом.