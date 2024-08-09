В России начались продажи смартфона Oppo A60 с защищенным экраном

Китайский бренд OPPO объявил о старте продаж нового смартфона A-серии в России.

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Среди главных особенностей производитель из Поднебесной выделяет премиальный и функциональный дизайн, дисплей с яркостью 950 нит и двойные стереодинамики.

A60 доступен в двух цветах - голубом и фиолетовом. Заявлен класс защиты IP54 - от брызг, а использование двойного закаленного стекла на экране, по заверениям инженеров, повышает устойчивость смартфона к ударам и падениям.

В основе девайса - 6-нанометровый процессор Snapdragon 680, также у него 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

Новинка оснащена аккумулятором на 5 000 мА·ч с фирменной технологией быстрой зарядки SUPERVOOC 45 Вт. Обещано, что до 50% емкость восполняется всего за 30 минут.

В аппарате три сенсора для съемки: 50-Мп главный модуль, 2-Мп датчик глубины для портретов и фронталка на 8-Мп.

OPPO A60 уже поступил в продажу по цене 19 999 рублей.