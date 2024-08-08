В прошлом у Земли могло быть много мини-лун

Американские астрофизики из Невадского университета в Лас-Вегасе пришли к выводу, что рождение Луны сопровождалось появлением большого количества маленьких тел, которые стали спутниками Земли. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

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Сегодня Луна вращается вокруг нашей планеты на расстоянии около 384,6 тыс. километров, что примерно в 30 раз больше диаметра Земли. Однако около 4,5 млрд лет назад при образовании Луны, она находилась всего в 19,1 тыс. километров от Земли, выяснили специалисты.

Считается, что Луна появилась при столкновении Земли с другой планетой размером с Марс.

В новом исследовании ученые изучили, каким образом гравитационное притяжение обломков, появившихся в результате этого удара, может помочь объяснить, как со временем менялась лунная орбита.

Большая часть обломков, образовавшихся в результате формирования Луны, вероятно, столкнулась с Луной или Землей или была выброшена в открытый космос. Однако часть из них могла вращаться вокруг Земли и Луны по так называемым околоземным орбитам.

Ученые обнаружили, что система Земля-Луна могла когда-то создать вокруг себя спутника или диск на полярной орбите — те, которые вращались вокруг полюсов Земли и Луны, а не вокруг их экваторов.

Спутниковая луна или диск на полярной орбите вокруг Луны и Земли в ранние времена могли существенно повлиять на эволюцию орбиты Луна-Земля. Это, в свою очередь, может помочь объяснить загадочные аспекты ее нынешних особенностей, даже если такой полярный материал исчез бы к сегодняшнему дню, отметили исследователи.