Еще совсем недавно умные очки выглядели тупиковой ветвью развития умных устройств, но рынок постепенно развивается. Портал Big Think рассказал, смогут ли умные очки заменить смартфоны и что способно им помешать.

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В 1990-х мобильные телефоны могли делать звонки и отправлять текстовые сообщения, а ПК — пользоваться электронной почтой, Интернетом и играми. Позже индустрия объединила эти устройства, в результате чего появился смартфон — гаджет, изменивший практически каждый аспект повседневной жизни.

Умные очки, совмещающие компьютер, ИИ и дополненную реальность, могут стать следующим этапом развития потребительской электроники. Хотя Google Glass были дорогим провалом, технологическая индустрия извлекла из него важный урок о том, чего люди не хотят. И как раз этот урок прямо сейчас формирует новое поколение умных очков.

Google Glass выглядели как реквизит из фильма «Матрица» — нынешние же очки, по большей части, смотрятся гораздо более скромно. Приземленный дизайн помогает пользователям избежать стигмы, связанной с умными очками: многие люди справедливо опасаются, что их могут снимать без согласия.

В то же время стоит отметить, рост рынка очков вовсе не гарантирует их популярность, и уж тем более способность заменить собой современные смартфоны. Индустрия по-прежнему пребывает в поиске продающей фишки, которую нельзя получить на других устройствах. Пожалуй, это было единственное, в чем Google не ошиблась при работе над Google Glass.

Epson, выпустившая свои умные очки в 2011 году, продвигала их как гаджеты для «персонального потребления медиа». Якобы человек может просто надеть очки — и наслаждаться фильмами или интернет-серфингом где угодно. Google же сделала акцент на практичность очков: они могли отправлять текстовые уведомления, помогать следить за расписанием и накладывать на картинку полезные графики.

На релизе цифровой ассистент Google Glass был не таким полезным, как в рекламных материалах; многие рецензенты разгромили софт за то, что ассистент часто неправильно понимал команды. Но сейчас, благодаря генеративному ИИ, ситуация на рынке умных помощников совсем иная. После появления ChatGPT в 2022-м практически каждый крупный бренд начал разработку собственного цифрового ассистента на базе искусственного интеллекта.

Да и сама Google не отказывается от провальной концепции Google Glass. В мае 2024-го Google DeepMind опубликовала демонстрационное видео: в нем ИИ-помощник Project Astra используется с умными очками. По словам представителей компании, в ролике был функциональный прототип от одной из внутренних команд.

Правда, на пути любого такого проекта встанет одна проблема. Генеративные ИИ страдают привычкой подавать ложную информацию как правдивую — специалисты называют этот феномен «галлюцинациями». И пока никто не может сказать, как можно избавиться от галлюцинаций, если это вообще возможно.