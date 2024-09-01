Смогут ли умные очки заменить смартфоны?
Еще совсем недавно умные очки выглядели тупиковой ветвью развития умных устройств, но рынок постепенно развивается. Портал Big Think рассказал, смогут ли умные очки заменить смартфоны и что способно им помешать.
В 1990-х мобильные телефоны могли делать звонки и отправлять текстовые сообщения, а ПК — пользоваться электронной почтой, Интернетом и играми. Позже индустрия объединила эти устройства, в результате чего появился смартфон — гаджет, изменивший практически каждый аспект повседневной жизни.
Умные очки, совмещающие компьютер, ИИ и дополненную реальность, могут стать следующим этапом развития потребительской электроники. Хотя Google Glass были дорогим провалом, технологическая индустрия извлекла из него важный урок о том, чего люди не хотят. И как раз этот урок прямо сейчас формирует новое поколение умных очков.
Google Glass выглядели как реквизит из фильма «Матрица» — нынешние же очки, по большей части, смотрятся гораздо более скромно. Приземленный дизайн помогает пользователям избежать стигмы, связанной с умными очками: многие люди справедливо опасаются, что их могут снимать без согласия.
В то же время стоит отметить, рост рынка очков вовсе не гарантирует их популярность, и уж тем более способность заменить собой современные смартфоны. Индустрия по-прежнему пребывает в поиске продающей фишки, которую нельзя получить на других устройствах. Пожалуй, это было единственное, в чем Google не ошиблась при работе над Google Glass.
Epson, выпустившая свои умные очки в 2011 году, продвигала их как гаджеты для «персонального потребления медиа». Якобы человек может просто надеть очки — и наслаждаться фильмами или интернет-серфингом где угодно. Google же сделала акцент на практичность очков: они могли отправлять текстовые уведомления, помогать следить за расписанием и накладывать на картинку полезные графики.
На релизе цифровой ассистент Google Glass был не таким полезным, как в рекламных материалах; многие рецензенты разгромили софт за то, что ассистент часто неправильно понимал команды. Но сейчас, благодаря генеративному ИИ, ситуация на рынке умных помощников совсем иная. После появления ChatGPT в 2022-м практически каждый крупный бренд начал разработку собственного цифрового ассистента на базе искусственного интеллекта.
Да и сама Google не отказывается от провальной концепции Google Glass. В мае 2024-го Google DeepMind опубликовала демонстрационное видео: в нем ИИ-помощник Project Astra используется с умными очками. По словам представителей компании, в ролике был функциональный прототип от одной из внутренних команд.
Правда, на пути любого такого проекта встанет одна проблема. Генеративные ИИ страдают привычкой подавать ложную информацию как правдивую — специалисты называют этот феномен «галлюцинациями». И пока никто не может сказать, как можно избавиться от галлюцинаций, если это вообще возможно.