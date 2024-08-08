Базовый смартфон iPhone 14 Plus с увеличенным экраном подешевел в России на 30 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Изначально 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus продавали в России за 95 тыс. руб. В августе 2024 года смартфон можно найти дешевле 65 тыс. руб., то есть его стоимость снизилась в среднем на 30 тыс. руб. и больше, если сравнивать с первоначальной ценой.

На стоимость смартфонов Apple влияют сразу несколько факторов, такие как объем памяти, цвет, количество поддерживаемых SIM-карт, регион покупки, регион, для которого предназначен гаджет, и другие параметры. Кроме того, начиная с iPhone 14 американские модели поддерживают только eSIM, то есть в них отсутствует разъем для физических SIM-карт. Поэтому американские iPhone 14 и 15 зачастую дешевле.

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iPhone 14 Plus был представлен осенью 2022 года. Смартфон представляет собой улучшенную версию базового iPhone 14, предлагая увеличенный с 6,1 до 6,7 дюйма OLED-экран с частотой 60 Гц, а также аккумулятор повышенной емкости на 4325 мАч.