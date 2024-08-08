От замедления к отключению: хронология блокировки YouTube в России

Сегодня жители ряда российских регионов столкнулись с отключением YouTube. Больше всего сообщений о проблемах поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, ряд провайдеров стали предупреждать абонентов о сбоях в доступе к сервису. Рассказываем хронологию событий с блокировкой площадки.

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Первые сообщения о грядущих сложностях в работе площадки появились еще в марте. Тогда «Ведомости» заявили, что блокировка YouTube обсуждалась на совещании, в котором присутствовали представители ФСБ, Роскомнадзора и Минцифры. Тогда собравшиеся якобы решили, что блокировать сервис «неэффективно», поскольку на политику Google это не повлияет.

30 апреля зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что YouTube в РФ не блокируют, поскольку у него пока нет российской альтернативы. Вместе с тем парламентарий подчеркивал, что ее нет, потому что видеохостинг пока продолжает работу в РФ, а для российских площадок конкуренция с продуктом Google будет «глубоко убыточной историей».

28 июня Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что ответа на вопрос о том, когда YouTube заблокируют, пока нет. При этом он написал, что регулятор сперва замедлит работу площадки, а уже после займется его блокировкой.

12 июля «Ростелеком» заявил, что в работе принадлежащего Google оборудования возникли технические проблемы. Пресс-служба уточняла, идет о технике, которая используется на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Из-за невозможности его расширения в условиях роста траффика стало наблюдаться замедление работы сервиса.

Спустя две недели, 25 июля, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что власти будут замедлять YouTube на стационарных компьютерах. В своем Telegram-канале он написал, что до конца недели скорость загрузки снизится до 40%, а к концу следующей — до 70%.

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — писал тогда Хинштейн.

Он отмечал, что дальнейшая судьба видеохостинга в РФ зависит исключительно от администрации ресурса. Депутат подчеркивал, что Google следует изменить свою политику и начать соблюдать российские законы. На следующий день, 26 июля, Хинштейн уточнил в канале, что замедление связано в первую очередь с бездействием самого сервиса.