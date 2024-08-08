Британцы будут следить за действиями России и Китая в космосе

Великобритания построит в Уэльсе радиолокационную станцию (РЛС) для наблюдения за действиями России и Китая в космосе. Об этом пишет газета The Telegraph.

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По информации издания, РЛС будет защищать сети спутниковой связи и навигации. Проект получил название Darc.

До этого командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Салтцмен заявил, что страны альянса AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США, рассматривают возможность начала сотрудничества в космосе.

Сотрудничество трех стран в космосе может быть запущено в рамках второго направления деятельности AUKUS.

Газета «Чжунго хантяньбао» писала, что Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02.