Появилось фото телефона-раскладушки Barbie Phone

Телефон-раскладушка HMD Barbie Phone прошел сертификацию китайского регулятора TENAA, благодаря чему в сети появились характеристики и фото устройства, сообщает портал GSMArena.

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Кнопочный телефон разрабатывается HMD совместно с Mattel. Гаджет получит внешний 1,77-дюймовый TFT-экран с разрешением 128x160 пикселей и 2,8-дюймовый основной экран с разрешением 240x320 пикселей. На задней панели, над внешним экраном, установлена камера с разрешением 0,3 Мп.

За производительность телефона будут отвечать неназванный процессор с частотой 1 ГГц, а также 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Последнюю можно будет расширить с помощью карт памяти формата microSD. Предполагается, что HMD Barbie Phone будет работать под управлением операционной системы S30+ или KaiOS.

Среди прочих характеристик отмечается поддержка 4G, Bluetooth, наличие аккумулятора емкостью 1450 мАч, а также размеры и вес устройства — 108х55х18,9 мм и 123 грамма соответственно.

Судя по имеющимся параметрам, телефон HMD Barbie является ребрендированной раскладушкой Nokia 2660 Flip. Дата выхода и стоимость новинки пока не уточняются.