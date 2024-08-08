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Интернет-ресурсы администрации Курской области подверглись массированной DDoS-атаке

Массированная DDoS-атака зафиксирована на интернет-ресурсы администрации Курской области.

Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны. Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области", - говорится в сообщении.

Наука и техника