Массированная DDoS-атака зафиксирована на интернет-ресурсы администрации Курской области.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны. Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области", - говорится в сообщении.