В Великом Новгороде нашли еще одну берестяную грамоту

В Великом Новгороде на раскопе Троицкий-XVII в четверг нашли еще одну берестяную грамоту. Об этом сообщил Новгородский музей-заповедник.

© Новгородский музей-заповедник

На Троицком раскопе ведутся работы на площади 840 квадратных метров. По словам Ольги Тарабардиной, заведующей центром археологических исследований музея-заповедника, специалисты хотят добраться до средневековых слоев, найти не только берестяные грамоты, но и древнюю мостовую, которая лежит на этом участке. Археологи уже раскрыли два усадебных комплекса XII века.

И, кстати, только в нынешнем сезоне нашли 25 древних берестяных грамот. Откопали и уникальный вещевой клад знатного новгородского воина. Среди открытий - ювелирные украшения и княжеские печати. Нашли также застежки книжных переплетов, писала для бересты и снаряжение для коня и всадника.

Сейчас эти находки изучают и расшифровывают в лабораториях.