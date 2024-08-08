Южная Корея захотела запретить спортсменам КНДР увезти смартфоны Samsung

Власти Республики Корея прикладывают дипломатические усилия, чтобы, как предполагается, не дать участникам Олимпиады из КНДР взять с собой на родину смартфоны южнокорейской компании Samsung. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

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Samsung Electronics предоставила "олимпийскую версию" своих смартфонов Galaxy Z Flip 6 всем спортсменам - участникам Игр в Париже. Американские СМИ утверждали, что делегация КНДР приняла смартфоны. Власти Республики Корея, как передавало агентство, допускают, что передача телефонов может нарушить санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

"Правительство Республики Корея прикладывает усилия в сотрудничестве с международным сообществом, чтобы обеспечить соблюдение резолюций ООН", - заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок. "Из его комментария следует, что Южная Корея ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом и Францией о том, чтобы принять меры с целью не дать спортсменам увезти смартфоны с собой домой", - считает агентство. "Это правда, что мы принимаем меры. Мы поддерживаем контакт с профильными органами", - сказал неназванный сотрудник министерства иностранных дел.

Yonhap добавляет, что южнокорейские власти не рассматривают возможности сделать исключение для этого случая.

Лим Су Сок отметил, что нарушений резолюций Совета Безопасности ООН можно избежать, если смартфоны не попадут в КНДР. Аналогичная проблема с риском нарушения санкций возникла в 2018 году во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда атлеты из КНДР отказались принимать смартфоны Samsung в ответ на условие организаторов, которые попросили вернуть гаджеты обратно перед отъездом в народную республику.

31 июля призеры олимпийских соревнований по настольному теннису из Китая, КНДР и Южной Кореи сделали совместное селфи на пьедестале почета с помощью телефона, подаренного Samsung. Олимпийские игры в Париже стали первыми в истории, где благодаря сотрудничеству с южнокорейской корпорацией спортсменам разрешили "селфи победителей". Ранее на спортивную площадку запрещалось проносить личные вещи, в том числе телефоны.