iPhone вернут классический цвет

Компания Apple планирует вернуть iPhone 16 Pro в золотом цвете. Об этом сообщает портал MyDrivers со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital.

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Согласно источнику, золотой цвет в новом iPhone 16 Pro будет напоминать используемый в iPhone 8, который вышел в 2017 году. Однако данная информация противоречит всем остальным слухам и утечкам, согласно которым iPhone 16 Pro получит четыре варианта: белый титан, натуральный титан, черный титан и синий или розовый титан — с последними Apple пока, судя по всему, еще не определилась.

Ранее в сети уже появлялись изображения макетов iPhone 16 Pro в трех цветах корпуса.

Ожидается, что в iPhone 16 Pro диагональ экрана будет увеличена с 6,1 до 6,3 дюйма, а также будет использоваться увеличенный аккумулятор с корпусом из нержавеющей стали, что упростит процесс его извлечения и замены. Среди прочих нововведений флагманской модели iPhone ожидается появление перископического телеобъектива с пятикратным оптическим приближением, как в iPhone 15 Pro Max. В прошлогодней Pro-модели стоял обычный телеобъектив с трехкратным зумом.

Презентация смартфонов серии iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.