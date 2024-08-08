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На эквадорском берегу нашли предвестника чудовищных стихийных бедствий

Недавно на побережье Эквадора произошло необычное событие. Отдыхающие обнаружили на берегу гигантскую рыбу длиной около трех метров. Эта находка оказалась не простой рыбой, а редким глубоководным существом - сельдяным королем.

На эквадорском берегу нашли предвестника стихийных бедствий
© runews24.ru

Внешний вид сельдяного короля впечатляет: змееобразное тело, которое может достигать 11 метров в длину, и необычное вертикальное положение в воде, когда голова направлена вверх. Эта рыба, обитающая на глубине от 200 до 1000 метров, крайне редко попадает в поле зрения человека. Именно поэтому ее появление на поверхности вызвало шквал эмоций и породило множество легенд и мифов.

Некоторые местные жители, увидев огромную рыбу, вспомнили старые предания, которые связывают появление сельдяного короля с предстоящими стихийными бедствиями, в частности, землетрясениями. Действительно, существует множество легенд, в которых эти рыбы предстают как морские чудовища, предвещающие катастрофы.

Однако ученые пока не нашли научных доказательств связи между появлением сельдяных королей и стихийными бедствиями. Скорее всего, появление этой рыбы на поверхности вызвано какими-то естественными причинами, например, болезнью, сильным течением или нехваткой пищи на глубине.

Сельдяные короли - загадочные существа, о которых известно крайне мало. Они предпочитают одиночество и большую часть своей жизни проводят в темных глубинах океана. Их образ жизни до сих пор изучается, но уже известно, что они питаются мелкими рыбами и планктоном, используя для охоты свои длинные, тонкие челюсти.

Ранее ученые из Института океанографии и рыбного промысла Хорватии зафиксировали появление близ побережья Адриатики сельдяных королей. При этом целых три особи лежали мертвыми на суше, а еще одна (в стадии личинки) оказалась жива. Столкновение с данными рыбами - это крайне редкое явление, отметили ученые.

 

Наука и техника