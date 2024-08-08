У части россиян полностью перестал работать YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала сбой.рф.

Сообщается, что не работают ни главная страница, ни приложение сервиса.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что российские власти приняли решение о замедлении видеохостинга YouTube. На этом фоне суточные установки приложения «VK видео» выросли до 250 тысяч с связи с замедлением YouTube.

Посещаемость YouTube выросла, несмотря на замедление работы сервиса

Хинштейн также рассказал, что за два года с начала спецоперации трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых он упоминал ранее. Остановить падение помогло то, что Google самостоятельно начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако это была только временная мера. И она была незаконной, так как компания поддерживает санкции и не может официально оплачивать услуги российских дата-центров.